ورشة تطبيقية في الخلايا الجذعية بكيمارك 2018

المواطن - الرياض

ينظم مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية KAIMRC ورشة عمل للخلايا الجذعية، على هامش أعمال المؤتمر الرابع للخلايا الجذعية والعلاج الخلوي، الذي يعقد في الفترة من 21- 25 أكتوبر 2018م.

ويقدم علماء الخلايا الجذعية في KAIMRC خلال الورشة جلسات نظرية وعملية حول الجوانب المختلفة للخلايا الجذعية، بما في ذلك عزل وتوصيف الخلايا الجذعية من المشيمة البشرية، وتحريض الخلايا الجذعية متعددة الفعالية (iPS)، وهندسة الأنسجة، وخدمات دم الحبل السري.

كما سيتمكن المشاركون من التعرف على أحدث التطورات في مجال الخلايا الجذعية، ويتعلمون كيفيه العزلة والتوصيف والصيانة للخلايا الجذعية في زراعة الخلايا، بالإضافة إلى ذلك سيقومون بإجراء تجارب على iPS وهندسة الأنسجة.

وتوفر هذه الورشة فرصة تعليمية كبيرة لجميع الباحثين والمهتمين بعلوم الخلايا الجذعية، الذين لديهم اهتمام بالخلايا الجذعية ولتطوير مهاراتهم في أبحاثها وذلك بالتسجيل على الرابط: هنا