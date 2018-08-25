وزارة الإسكان تُبشر أسر الشهداء بخبر سار

وزارة الإسكان تُبشر أسر الشهداء بخبر سار

2018/08/25
الساعة 11:14 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

بشَّرت وزارة الإسكان أسر الشهداء بأن لهم الأولوية في الترشيح من جانب الوزارة.

وشددت الإسكان ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” على أن أسر الشهداء شريحة عزيزة على كل مواطن ولهم مكانة خاصة في وزارة الإسكان كما أن لهم الأولوية في الترشيح من قبل الوزارة.

وأوضحت الإسكان أن منتجات الوزارة كالتالي: (فيلا – تاون هاوس – شقة – أرض منحة بدون مقابل مالي – قرض البناء الذاتي لمن يملك أرضاً – شراء وحدة جاهزة من السوق).

 


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