وزارة الحج والعمرة ترصد 222.145 حاجًّا في البرنامج العام والمنخفض والميسر

المواطن - واس

رصدت وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل تسجيل 222.145 حاجًّا من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من مواطنين ومقيمين تم التعاقد معهم في “البرنامج العام، وحج منخفض التكلفة، والحج الميسر”.

وأوضح مدير عام شؤون حجاج الداخل، فايز البركاتي، أن عدد الحجاج المسجلين في برنامج حج ذوي الاحتياجات الخاصة مع مرافقيهم الذي تشرف عليه الإدارة بلغ 200 حاج، وعدد الحجاج الذين تعاقدوا للحصول على خدمة كرسي متحرك مع مساعد 178 حاجًّا، والذين تعاقدوا للحصول على خدمة كرسي متحرك فقط 438 حاجًّا، وعدد مخيمات منى المقدم بها خدمة السلالم الكهربائية 10 مخيمات، بينما وصل عدد الحجاج المسجلين في برنامج حج البدل “الإنابة في الحج” لـ600 حاج.

وأضاف أن عدد أطفال حجاج الداخل الذين تم تسجيلهم في خدمة الحضانات الموسمية من خلال المسار الإلكتروني 31 طفلًا، وعدد الأطفال المسجلين في برنامج خدمة الحضانات الموسمية في مكة المكرمة بعد وصول الحجاج 56 طفلًا، حيث تشرف على تنفيذ هذا البرنامج الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل بالشراكة مع الإدارة العامة لتعليم منطقة مكة المكرمة وعدد من الحضانات والروضات المرخص لها وعدد من شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل.