وزارة الخارجية تعلن توفر وظائف دبلوماسية.. هنا الشروط والتفاصيل

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة، لدى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية أو الدولية، وذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة وحرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية أو الدولية.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الوظائف المتاحة على النحو التالي:

* الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي:

1- مدير عام الشؤون السياسية:

– يفضّل من لديه درجة جامعية في العلاقات الدولية، أو العلوم السياسية، أو الدراسات الدولية أو غيرها من المجالات ذات الصلة، (يفضل من لديه درجة الماجستير أو الدكتوراه، مقترنة بخبرة واسعة في المهام المحددة).

2- موظف تخصصي في الشؤون السياسية:

– درجة جامعية في العلاقات الدولية، أو العلوم السياسية، أو الدراسات الدبلوماسية أو الدراسات الدولية أو غيرها من المجالات ذات الصلة. (يفضل من لديه درجة الماجستير).

* وظائف لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية أو الدولية:

1- وظائف في وحدة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن طريقة التقديم تتم من خلال (اختيار العنوان الخاص لكل وظيفة ومتابعة طريقة التقديم) من خلال الرابط التالي (هنا).