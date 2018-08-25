وزارة الخارجية تعلن عن توفر وظائف دبلوماسية شاغرة للجنسين

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى (ملحق) للرجال والنساء والمطلوب شغلها بمواطنين سعوديين من حملة البكالوريوس.

وأوضحت وزارة الخارجية أن التقديم يبدأ اعتبارًا من الأحد الموافق 06/ 1/ 1440هـ حتى السبت الموافق 12/ 1/ 1440هـ عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية عبر هذا الرابط (هنا) – (بوابة التوظيف).

وأوضحت وزارة الخارجية أن التخصصات المطلوبة هي:

– علوم سياسية

– قانون

– اقتصاد

– علاقات دولية

– إدارة أعمال دولية

– أمن دولي

– دراسات دبلوماسية

– الدبلوماسية العامة

– حقوق الإنسان

– إعلام (علاقات عامة، صحافة، إعلام سياسي، إعلام دولي، إعلام رقمي)

– علم النفس السياسي

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن شروط شغل الوظائف الدبلوماسية تتمثل فيما يلي:

– الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة، ويشترط في المتقدم لشغل الوظيفة الدبلوماسية:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– ألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– ألا يكون مفصولًا من خدمة الدولة.

– ألا يكون متزوجًا من غير الجنسية السعودية.

– أن يكون لائقًا صحيًّا وحسن المظهر.

– أن يتعهد خطيًّا بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم (32) سنة وفق التقويم الهجري.

– إجادة اللغة الإنجليزية بما يعادل (4) درجات وفق تقييم اختبار الأيلتس.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة (البكالوريوس) بتقدير لا يقل عن (جيد).

– أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلًا عليها من خارج المملكة.

ولفتت وزارة الخارجية إلى أن الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب التوظيف:

وثيقة التخرج موضحًا بها التقدير والمعدل التراكمي على ألا يقل التقدير عن (جيد).

صورة طبق الأصل من المعادلة (لمن كان حاصل على الشهادة من خارج المملكة).

نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.

صورة شخصية حديثة رسمية (4*6).

– تعتذر الوزارة عن قبول أي طلب غير مرفق به الوثائق المطلوبة أو مخالف للشروط وسيتم استبعاده.

توضيح:

سوف يكون هناك برنامج تأهيلي لمدة (سنة) يعقد بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بمدينة الرياض لمن تجتاز مسابقة (ملحق).

ولمزيد من الاستفسار الاتصال على الهواتف التالية:

وزارة الخارجية بالرياض (4067777) تحويلة (4636 – 4676 – 4605– 4689– 5790 – 4891– 4892).

للدعم الفني الإرسال على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]