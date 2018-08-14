وزارة الدفاع تفتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة.. هنا التفاصيل

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن موعد فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1439/12/22هـ.

وأوضحت وزارة الدفاع أن الشروط العامة المطلوبة تتمثل فيما يلي:

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يقل عمره عن 17 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية، وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية مع ضرورة حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية وألا يكون قد فُصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية واجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

ولمزيد من التفاصيل من خلال بوابة الإدارة العامة للقبول الموحد عبر الرابط التالي (هنا).