وزارة الطاقة تعلن مراجعة أسعار البنزين.. لا تغيير

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أنها قامت بالمراجعة الربع سنوية لأسعار البنزين، واعتمدت الإبقاء على أسعار البنزين للربع الثالث من عام 2018 دون تغيير، وستبقى الأسعار كما هي، على النحو التالي:

• سعر بنزين 91 هو 1.37 ريال لكل لتر

• سعر بنزين 95 هو 2.04 ريال لكل لتر

وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الوزارة بمراجعة أسعار البنزين في المملكة بعد المراجعة الأولى بداية الربع الثاني من عام 2018، والذي نتج عنها كذلك المحافظة على نفس أسعار البنزين دون تغيير.

ويجدر بالذكر أن أسعار البنزين في المملكة مرتبطة بأسعار التصدير للأسواق العالمية، وبذلك فهي قابلة للارتفاع والانخفاض مع تغيرات الأسعار العالمية.