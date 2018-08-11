وزير أوقاف مصر: استضافة المملكة لـ1000 حاج من أسر الشهداء تعكس متانة العلاقات

المواطن - واس

نوه وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة, باستضافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لـ (1000) حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

وأكد وزير الأوقاف المصري أن استضافة خادم الحرمين الشريفين لأسر شهداء الجيش والشرطة المصرية لها معانٍ عديدة، من أهمها التأكيد على عمق ومتانة العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، فهما جناحا الأمة وصمام أمانها, كما أنها غيض من فيض بالنسبة للجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في إكرام حجاج بيت الله ورعاية الحرمين الشريفين ، في إطار جهود المملكة المتواصلة لخدمة الحرمين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزائرين.

وقال: إن هذه الخطوة الكريمة تصب في مواجهة الإرهاب ودعم الجهود المخلصة لدحره والقضاء عليه، فتقدير المملكة لأسر شهداء الجيش المصري والشرطة المصرية الباسلة هو تقدير لدورهم في مواجهة الإرهاب، حيث تقف كل من المملكة ومصر في خندق واحد في مواجهة خلايا الشر والضلال.