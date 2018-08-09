وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يشهد أكبر توسعة لشبكة موبايلي في المشاعر المقدسة

المواطن - المشاعر المقدسة

شهد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة يصحبه معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس والوفد المرافق لهما اليوم الخميس 27 ذي القعدة 1439هـ أكبر توسعة تنفذها موبايلي لشبكة الهاتف المتحرك في المشاعر المقدسة حيث بلغت زيادة السعات للجيل الرابع أكثر من 1260% ، وذلك ضمن استعداداتها لموسم حج هذا العام.

وكان في استقبالهما بالمقر الرئيسي للشركة بمشعر مزدلفة المهندس إسماعيل الغامدي الرئيس التنفيذي لرعاية العملاء والمهندس مزيد بن ناصر الحربي الرئيس التنفيذي للتقنية وعدد من قيادات الشركة.

وفي بداية الزيارة رحب المهندس الغامدي بالوزير والوفد المرافق له مستعرضًا الدور الذي تقوم به الشركة لنيل شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام ومن ذلك التوسعة الكبيرة التي نفذتها موبايلي لبنيتها التحتية داخل المشاعر، إلى جانب التعاون المميز مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة العاملة لخدمة حجاج بيت الله.

بعد ذلك قدم المختصون من مختلف قطاعات الشركة شرحًا مفصلاً عن خدمات الاتصالات والمشاريع التقنية المتطورة التي تمت إضافتها هذا العام للبنية التحتية داخل المشاعر وفي المنطقة المركزية للحرم، حيث شملت جميع التقنيات المقدمة وبشكل خاص شبكة الجيل الرابع المطور، مما سيساهم بشكل مباشر في تحسن مستوى جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام. كما تم استعراض استعدادات الفرق الميدانية والعمليات التقنية وخطة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات خلال موسم الحج واستعدادات الفرق البيعية لتسهيل وصول الحاج لمنافع البيع.

يذكر أن موبايلي قد طورت مراكز القيادة وإدارة الأزمات في كل من المنطقة الوسطى، الشرقية والغربية، كما شكلت فريقاً خاصاً لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في الحج برئاسة الرئيس التنفيذي للتقنية المهندس مزيد بن ناصر الحربي وعضوية كل من رؤساء الإدارات التنفيذية ومديري الإدارات المعنية بالحج.