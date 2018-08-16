وزير الحج والعمرة: وضعنا خطة متكاملة للعمليات التشغيلية لموسم حج هذا العام

المواطن - واس

أكد وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن وزارة الحج والعمرة وضعت خطة متكاملة للعمليات التشغيلية لموسم الحج لهذا العام 1439هـ وفق مقاييس أداء عالية، تماشيًا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومتابعتهما المستمرة لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام القادمين لهذه البلاد التي شرفها الله بالحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما القادمين من أنحاء العالم بمختلف جنسياتهم ليؤدوا مناسك الحج في راحة وطمأنينة وأمان.

ونوه معاليه في لقاء صحافي عقد اليوم بقاعة هيلتون للمؤتمرات بمكة المكرمة، أن الوزارة اعتمدت خططًا متطورة للعمليات التشغيلية، وفعّلت آليات متابعة عالية الدقة للوقوف على ما تقدمه مؤسسات وشركات حجاج الداخل والخارج والتأكد من فاعلية كافة الأنظمة الالكترونية والكوادر البشرية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، والتعامل مع الأفواج الكبيرة من ضيوف الرحمن التي تتوافد على المملكة عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية، لافتًا النظر إلى أن الوزارة خصصت رقمًا مجانيًّا لخدمات المستفيدين تتلقى من خلاله الإدارات المعنية

البلاغات والشكاوى على الرقم 8004304444، كما يمكن لعموم الحجاج تقديم البلاغات والشكاوى من خلال تطبيق “مناسكنا” على الهواتف الذكية.

وأشار معالي الدكتور محمد صالح بنتن إلى أن وزارة الحج والعمرة هيأت مراكز استقبال للحجاج بمداخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطورتها بشكل حضاري، ويعمل بها أكثر من 1800 موظف وموظفة، يعملون على تنظيم حركة توجيه الحافلات التي تنقل للحجاج إلى المساكن المعدة لهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة بما يحقق توازن كثافة الحافلات فيهما.

وأوضح معاليه أن الوزارة مكنت المرأة من العمل في مجال خدمة ضيوف الرحمن حيث تم تعيين امرأتين سعوديتين في مجلس إدارة مطوفي حجاج جنوب آسيا، كما تعمل العديد من السيدات في غرف المراقبة والتحكم ومكاتب استقبال الحجاج ومؤسسات الطوافة، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت العديد من الخدمات الإلكترونية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، منها برنامج التأشيرة الإلكترونية في أكثر من دولة، بالإضافة إلى تجربة البطاقة الذكية مع عدد من حجاج روسيا، إضافة إلى الخدمات التقنية المتقدمة في تطبيق مناسكنا على الهواتف الذكية، وتفعيل آليات متابعة عالية الدقة للوقوف على ما تقدمه مؤسسات وشركات حجاج الداخل والخارج والتأكد من فاعلية كافة الأنظمة الالكترونية والتشغيلية.

من جانبه أوضح معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن وزارة الحج والعمرة قامت بربط جميع الجهات العاملة والمشاركة في منظومة الحج والعمرة بمسار إلكتروني لتقليص مدة الإجراءات ومراقبة مستوى تقديم الخدمة مما يشكل نقلة نوعية للأعمال في الحج والعمرة، كما أطلقت الوزارة خدمة الترجمة الذكية تحت شعار نستقبلكم بلغات العالم، بالإضافة إلى خدمات التذكير بمواعيد التفويج والمسارات المحددة لكل فئة من خلال الملف الشخصي للحاج على التطبيق.

وأفاد معاليه أن الوزارة قدمت هذا العام العديد من المبادرات منها منصة ضيف الإلكترونية وهي منصة مبتكرة تدعم أكثر من 17000 حافلة وتقدم خدمات الإدارة والإرشاد والتوزيع للحافلات خاصة في أوقات الذروة، بالإضافة إلى مبادرة “اشتاقت لكم مكة”، ومنصة “كون عونًا ” وهي منصة إلكترونية تعمل على تنظيم سير عمل الفرق التطوعية ومهامها في خدمة ضيوف الرحمن.

بدوره بين وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف أن عدد مكاتب الخدمة الميدانية بلغ 720 مكتبًا لخدمة أكثر من مليوني حاج وفق الأعداد المستهدفة لحج هذا العام، إذ تسخر هذه المراكز كافة الخدمات من التوجيه والتوعية وإرشاد التائهين والاطمئنان على الحجاج المرضى ومتابعة حالتهم الصحية.

وأشار الشريف إلى أن الوزارة ستطلق خدمة الأغذية مسبقة التجهيز هذا العام وتستهدف 15% من حجاج بيت الله الحرام وستتصاعد النسبة تدريجيًّا بإذن الله خلال الأعوام القادمة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا من حيث الجوانب الصحية والغذائية واللوجستية.