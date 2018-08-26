وزير الحج والعمرة يستقبل رئيس علماء باكستان 

المواطن - واس

استقبل وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بمكتبه بمكة المكرمة اليوم رئيس مجلس علماء باكستان حافظ طاهر أشرف.

ورحب الوزير بنتن بالحجاج الباكستانيين الذي أدوا مناسك الحج وسط ومنظومة متكاملة من الخدمات.

ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس علماء باكستان بالنجاح المتميز لحج هذا العام 1439هـ وبالجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخدمة ورعاية ضيوف الرحمن لتأدية نسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.