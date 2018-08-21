وزير الحج يؤدي النسك ويشرف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

المواطن - مكة المكرمة

أدى وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، النسك، كما أشرف على الخدمات المقدمة للحجيج، وآلية الاستفادة من الخدمات التقنية الجديدة لهذا الموسم.

وقدمت وزارة الحج والعمرة هذا العام العديد من المبادرات، منها منصة ضيف الإلكترونية، وهي منصة مبتكرة تدعم أكثر من 17000 حافلة وتقدم خدمات الإدارة والإرشاد والتوزيع للحافلات خاصة في أوقات الذروة، بالإضافة إلى مبادرة “اشتاقت لكم مكة”، ومنصة “كون عونًا”، وهي منصة إلكترونية تعمل على تنظيم سير عمل الفرق التطوعية ومهامها في خدمة ضيوف الرحمن.

ودشنت الوزارة 720 مكتبًا للخدمة الميدانية لخدمة أكثر من مليوني حاج، إذ تسخر هذه المراكز كافة الخدمات من التوجيه والتوعية وإرشاد التائهين والاطمئنان على الحجاج المرضى ومتابعة حالتهم الصحية.