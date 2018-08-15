وزير الحرس الوطني يتفقد قوات الحرس في المشاعر

المواطن - المشاعر المقدسة

تفقد الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، وزير الحرس الوطني، أمس الثلاثاء، قوات ومقرات وزارة الحرس الوطني المشاركة في مهمة خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1439هـ.

وفور وصوله معسكر قوات الحرس الوطني في الشرائع كان في استقبال سموه معالي رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض، ومساعد وكيل الحرس الوطني للشؤون العسكرية للقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي، وقائد قوة الحرس الوطني المشاركة بأمن الحج اللواء ركن سعد بن مصلح الحارثي.

وعُزف السلام الملكي، ثم استقل عربة مكشوفة، مستعرضًا الوحدات الرمزية لقوة الحرس الوطني المشاركة في مهمة حج هذا العام.

ثم صافح أركانات القوة، وبعد ذلك ألقى قائد قوة الحرس الوطني المشاركة بأمن الحج كلمة رحب فيها بالأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، مقدرًا الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم قوة الحرس الوطني في هذه المهمة المقدسة خدمة لحجاج بيت الله الحرام، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق الحجاج لأداء مناسكهم بأمان واطمئنان.

عقب ذلك استمع إلى إيجاز عن المهام والواجبات التي تقوم بها وحدات الحرس الوطني في خدمة ضيوف الرحمن.

وبعد ذلك زار وزير الحرس الوطني مقرات الحرس الوطني بالمشاعر المقدسة، حيث استمع إلى شرح من مدير عام الشؤون الفنية بالحرس الوطني بالقطاع الغربي اللواء مهندس سامي حسن حكمي عن آخر الاستعدادات والتجهيزات التي تقدمها وزارة الحرس الوطني لحجاج بيت الله الحرام، عقب ذلك شاهد الخدمات التوعوية والتثقيفية التي يقدمها جهاز الإرشاد والتوجيه لضيوف الرحمن، مستعرضًا إصداراته التي توزع للحجاج.



كما تفقد وزير الحرس الوطني مستشفى منى الميداني التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، حيث كان في استقباله المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني، الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي حيث قدم له شرحًا عن المهام والخدمات التي توفرها الشؤون الصحية بالحرس الوطني لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم، إثر ذلك زار أقسام التنويم بالمستشفى، ثم تفقد أقسام العناية المركزة والعيادات الخارجية ووحدة العزل ووحدات الطب الوقائي ومكافحة العدوى.



ووجه وزير الحرس الوطني بضرورة تقديم وتوفير كافة الإمكانات والحرص على مضاعفة الجهود والارتقاء بالخدمات المقدَّمة لحجاج بيت الله الحرام لأداء فريضتهم بكل يسر وأمان، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتماشيًا مع الجهود التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة في كل عام لخدمة الحجاج وتوفير السبل لراحتهم وتسهيل أدائهم لفريضة الحج.

ونوه الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف في ختام زيارته بالجهود الجبارة التي تبذل من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خدمة بيت الله الحرام وما سخرته من إمكانات وطاقات بشرية ومادية من أجل تسيير أعمال الحج وخدمة ضيوف الرحمن الذين يتوافدون سنويًّا في هذه الأيام المباركة، رافعًا تقديره وشكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد لما تحظى به كافة القطاعات المعنية بخدمة الحجاج من توجيهات سديدة ودعم سخي ومتابعة تهدف إلى مواصلة تقديم أرقى الخدمات للحجاج الكرام.

ودعا المولى عز وجل أن يسهل لضيوف الرحمن أداء مناسكهم وأن يمن عليهم بالقبول.