وزير الداخلية يشيد بجهود الكشافة في الحج ويتسلم القلادة الذهبية الكشفية

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، معالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور أحمد بن محمد العيسى وأعضاء جمعية الكشافة وعدداً من منسوبيها.

وأجريت خلال الاستقبال مراسم تقليد سمو وزير الداخلية للقلادة الكشفية الذهبية لجمعية الكشافة التي تعد أعلى وسام كشفي في المملكة، ويتم تقديمها لأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي نظير دعمهم للعمل الكشفي في المملكة.

ونوه سمو وزير الداخلية عقب التقليد بالأعمال التطوعية الرائدة التي تقدمها جمعية الكشافة السعودية من خلال منسوبيها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، معرباً سموه عن شكره للجميع على ما قدموه من أعمال جليلة خلال حج هذا العام.

كما تقلد معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني خلال الاستقبال القلادة الكشفية الذهبية لجمعية الكشافة.

حضر الاستقبال ومراسم التقليد، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا.