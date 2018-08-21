وزير الداخلية يفتتح مشروع إعادة تهيئة مراكز كلية الملك فهد الأمنية بمنى

المواطن - واس

افتتح الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، مشروع إعادة تهيئة مراكز كلية الملك فهد الأمنية، التي يباشر منها طلبة الكلية مهامهم فيها بمشعر منى.

وتجول وزير الداخلية خلال زيارته لمركز كلية الملك فهد الأمنية بمنى في المركز، واطلع على تجهيزاته التي تضم عيادة طبية وقاعة اجتماعات ومسجد ومقرات سكنية لمنسوبي الكلية.

واستمع وزير الداخلية لشرح موجز من مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج عن تصاميم المراكز التي تم تهيئتها وفق أحدث تقنيات البناء الحديث والتي تلائم طبيعة المشاعر المقدسة، مشيرًا إلى أنها مزودة بأحدث وسائل السلامة.