وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات الأمن الخاصة لخدمة ضيوف الرحمن

المواطن - واس

وقف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، أمس الاثنين، على استعدادات قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج لهذا العام 1439هـ، وجاهزيتهم لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وعقب الجولة التفقدية التقى وزير الداخلية بكبار ضباط قوات الأمن الخاصة المشاركين في مهمة الحج، حيث ألقى قائد قوات الأمن الخاصة الفريق مفلح بن سليم العتيبي كلمة أكد فيها جاهزية قوات الأمن الخاصة للمشاركة مع زملائهم بالجهات الأمنية للحفاظ على أمن وراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

ورافق وزير الداخلية في الجولة التفقدية رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، وعدد من أصحاب المعالي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.