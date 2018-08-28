وزير الدفاع الأمريكي: ندعم المملكة في الدفاع عن نفسها بمواجهة الحوثيين

وزير الدفاع الأمريكي: ندعم المملكة في الدفاع عن نفسها بمواجهة الحوثيين

2018/08/28
الساعة 5:47 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

عبر وزير الدفاع الأمريكي عن تضامن ودعم بلاده للمملكة في حربها ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية في اليمن. وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن: ندعم المملكة في الدفاع عن نفسها فيما يتعلق بالأزمة اليمنية.

وأضاف: سنواصل تطوير الجيش الأمريكي على كل الأصعدة، وسنعمل على زيادة التدابير اللازمة للردع النووي ومنع الحروب النووية.
وأوضح أن الحروب النووية لا ينتصر فيها طرف أو آخر، مشيرًا إلى تعزيز قدرات الجيش الأمريكي وجاهزيته للقتال في أي وقت وأي مكان، فضلا عن تحسين وتعزيز التحالفات الدولية لردع التهديدات.

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