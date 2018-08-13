وزير مصري يشكر الملك على استضافة 1000 حاج وحاجة من أسر الشهداء

المواطن - واس

عبر وزير شؤون مجلس النواب رئيس بعثة الحج الرسمية لجمهورية مصر العربية المستشار عمر مروان، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على استضافة 1000 حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين، لأداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وثمن وزير شؤون مجلس النواب المصري هذه اللفتة الإنسانية الكريمة بما تحمله هذه الدعوة من مشاعر فياضة وتقدير كامل لدور الشهداء في رفعة الأوطان.

وقال المستشار مروان : هذه الدعوة تؤكد على تقدير خادم الحرمين الشريفين لما يبذله المصريون من تضحيات في سبيل مكافحة الإرهاب والتطرف والحفاظ على الدولة، كما تبرهن على وحدة الرؤية تجاه المخاطر التي تواجه الأمن القومي في البلدين، وبما يرسخ الروابط الوثيقة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية جمهورية مصر العربية.