وش تعرف عن الحب الصادق .. وسم يلخص تجارب المحبين

المواطن - سعد البحيري

معان جميلة من الوفاء والتفاني والعطاء عبر عنها المغردون من خلال وسم بعنوان “وش تعرف عن الحب الصادق ” عبر موقع تويتر تبارى فيه كل منهم ليصف تصوره لهذا الحب الذي لا يقتصر على الحب بين الرجل والمرأة ولكن يتسع ليشمل كل أنواع الحب في المجتمع.

في البداية قالت صاحبة حساب “معلمة أجيال”: “بعد وفاة زوجته بما يقارب عشرين عاما! يخلع رداءه ويجلس عليه نسوة عجائز

ويقول لمن حوله:”إنهنَّ صويحبات خديجة” وتأتيه امرأة فيكرمها،ويبرر حفاوته بها قائلا:”كانت تأتينا زمن خديجة”.. يذبح شاة ويقول:

“أعطُوا منها صويحبات خديجة” أي حُب هذا يا رسول الله؟

وقال ماهر العتيبي: “الحب الصادق اللي يدق باب بيتكم ويتقدم لك وإلا الحب الثاني نعرف وش هدفه”.

أما فيصل الغامدي فقال مستشهدًا بقول رسول الله”لا تؤذوني في عائشة “.. أحدثكم عن حُب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بدوره قال إبراهيم الدويش: قال ﷺ:” أحبب حبيبك هونًا ما عَسى أن يكون بغيضك يومًا ما، وأبغض بغيضك هونًا ما عسَى أن يكون حبيبك يومًا ما” رواه الترمذي وصححه الألباني.

أما أحلام بنت عسير فقالت : كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها : حُبي لك كعقدة في حبل لا يستطيع حلها أحد فتضحك وكل ما تمر عليّه تسأله كيف حال العُقدة؟ فيقول كما هـي.

بدورها قالت صاحبة حساب “شموخ” :”الحب الصادق من أسمى المشاعر وأنقاها فلا تصفه كلمات ولا أحرف هو إحساس ومشاعر لا تترجم”.