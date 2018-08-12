وصول أكثر من 736 ألف حاج إلى المدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة حتى يوم أمس 736.614 حاجاً، وإجمالي عدد المتبقين في المدينة المنورة 197.497 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة.

وأشارت الإحصائية أن عدد القدوم ليوم أمس بلغ 23.225 حاجاً، فيما غادرها لنفس اليوم 24.818 حاجاً، وبلغت نسبة إشغال الإسكان 56%، بينما بلغ إجمالي الحجاج المراجعين لمراكز الرعاية الصحية وأقسام الطوارئ والعيادات بالمستشفيات 101.180 حاجاً.

وسجلت الإحصائية عدد الطائرات التي أقلت الحجاج لنفس اليوم 100 طائرة على متنها 20.693 حاجاً، وبلغ عدد إجمالي الحافلات عبر القدوم البري 1292 حافلة و35 مركبة، فيما بلغ عدد الحجاج الذين تم نقلهم عبر عربات النقل في ساحة المسجد النبوي 1221 حاجاً.