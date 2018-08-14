وصول أكثر من 797 ألف حاج إلى المدينة المنورة

المواطن - واس

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة حتى يوم أمس الاثنين 797.794 حاجاً وإجمالي عدد المتبقين في المدينة المنورة 186.041 حاجاً، ذلك وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد القدوم ليوم أمس الاثنين بلغ 30.039 حاجاً، فيما غادرها لنفس اليوم 38.284 حاجاً، وبلغت نسبة إشغال الإسكان 53 %، بينما بلغ إجمالي الحجاج المراجعين لمراكز الرعاية الصحية وأقسام الطوارئ والعيادات بالمستشفيات 115.729 حاجاً.

وسجلت الإحصائية عدد الطائرات التي أقلت الحجاج لنفس اليوم 149 طائرة على متنها 28.100 حاج، وبلغ عدد إجمالي الحافلات عبر القدوم البري 26 حافلة و22 مركبة، فيما بلغ عدد الحجاج الذين تم نقلهم عبر عربات النقل في ساحة المسجد النبوي 1217 حاجاً.