وصول أكثر من 821 ألف حاج إلى المدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة حتى يوم أمس الثلاثاء 821.080 حاجًا، وإجمالي عدد المتبقين في المدينة المنورة 176.746حاجًا، وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد القدوم ليوم أمس الثلاثاء بلغ 23.286 حاجًا، فيما غادرها لنفس اليوم 32.578 حاجًا وبلغت نسبة إشغال الإسكان 50 %، بينما بلغ إجمالي الحجاج المراجعين لمراكز الرعاية الصحية وأقسام الطوارئ والعيادات بالمستشفيات 124.239 حاجًا، بحسب وكالة “واس”.

وسجلت الإحصائية عدد الطائرات التي أقلت الحجاج لنفس اليوم 91 طائرة على متنها 20.362 حاجاً وبلغ عدد إجمالي الحافلات عبر القدوم البري 44 حافلة و135مركبة، فيما بلغ عدد الحجاج الذين نقلوا عبر عربات النقل في ساحة المسجد النبوي 1154 حاجًا.