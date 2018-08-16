وصول أكثر من 841 ألف حاج إلى المدينة 

المواطن - المدينة المنورة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة حتى يوم أمس الأربعاء 841.734 حاجًا.

وبينت الإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة أن إجمالي عدد المتبقين في المدينة المنورة 131.608حجاج، بحسب وكالة “واس”.

وأشارت الإحصائية أن عدد القدوم ليوم أمس الأربعاء بلغ 20.654 حاجًا، فيما غادرها لنفس اليوم 65.791 حاجًا وبلغت نسبة إشغال الإسكان 37 %، بينما بلغ إجمالي الحجاج المراجعين لمراكز الرعاية الصحية وأقسام الطوارئ والعيادات بالمستشفيات 132.749حاجًا.

وسجلت الإحصائية عدد الطائرات التي أقلت الحجاج لنفس اليوم 77 طائرة على متنها 17.979 حاجًا وبلغ عدد إجمالي الحافلات عبر القدوم البري 22 حافلة و74 مركبة.