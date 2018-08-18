وصول أول دفعة من حجاج اليمن والسودان ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين

المواطن - واس

وصلت إلى مكة المكرمة اليوم , أول دفعة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من ذوي الشهداء وأفراد من الجيش اليمني الوطني وذوي الشهداء من القوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل لأداء مناسك الحج لهذا العام 1439 هـ وسط استقبال رسمي من المسؤولين.

وأكد الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الشيخ عبدالله المدلج الذي كان في مقدمة مستقبليهم أن التجهيزات قد اكتملت لاستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين من اليمن والسودان البالغ عددهم 1500 حاج في فندق الشيراتون بمكة المكرمة وكذلك في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة لتلبية رغبات الضيوف ومتطلباتهم خلال تواجدهم في المملكة العربية السعودية لافتا إلى أنه تم تسخير كافة الإمكانات لهم منذ وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وحتى موعد مغادرتهم عائدين إلى بلادهم سالمين غانمين وذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ .