وصول 1.302.192 حاجاً إلى المملكة من الخارج حتى يوم أمس

المواطن - واس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس السبت 1.302.192 حاجاً ، بزيادة بلغت 69.192حاجاً، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 6% تقريبا ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت الجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.219.725 حاجاً ، وعن طريق البر 67.799 حاجاً، وعبر البحر 14.668 حاجاً.