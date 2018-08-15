وصول 1.570.054 حاجًا إلى المملكة من الخارج حتى يوم أمس

وصول 1.570.054 حاجًا إلى المملكة من الخارج حتى يوم أمس

2018/08/15
الساعة 9:35 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الثلاثاء 1.570.054 حاجاً، بنقص بلغ 15.183 حاجًا، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 1 % تقريبًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت الجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.473.659 حاجًا، وعن طريق البر 80.569 حاجًا، وعبر البحر 15.826 حاجًا.


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