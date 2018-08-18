وصول 1,847,079 حاجًّا إلى مكة

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي الحجاج من الداخل والخارج القادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة الخامسة والنصف اليوم السبت ٧ ذي الحجة بلغ 1,847,079 حاجًا.

وأوضحت الإحصاء أنه سيتم الإعلان النهائي لإجمالي حجاج الداخل والخارج لموسم حج 1439هـ مساء يوم عرفة.

وفي سياق متصل، رفعت وزارة الصحة جاهزية 4 مراكز طوارئ للحالات الطارئة داخل الحرم المكي، وذلك ضمن جهودها في تقديم خدمات صحية متخصصة لضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أنه تم رفع جاهزية 4 مراكز طوارئ بالحرم المكي ودعمها بالطواقم الطبية اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تم توزيعها على الجهات والأدوار المختلفة، ويحتوي كل مركز على عدد 3 أسرة كشف، منها واحد للإنعاش القلبي الرئوي ومجهزة بأحدث الأجهزة حسب معايير وزارة الصحة لأقسام العناية المركزة.