وصول 2000 من حجاج قوات التحالف العربي وأسر وذوي الشهداء والمصابين

المواطن - واس

وصل عدد من حجاج قوات دول التحالف وذوي وأسر الشهداء والمصابين في عمليات قوات دول التحالف العربي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لأداء مناسك الحج ضمن قوافل الحجيج لهذا العام.

هذا وقد قامت وزارة الدفاع بتنفيذ الأمر السامي الكريم بإستضافتهم في المخيمات التابعة لوزارة الدفاع ، وذلك بتذليل جميع العقبات وتسخير الإمكانات التي تسهم في أدائهم لمناسكهم بيسر وسهولة حيث بلغ عددهم أكثر من 2000 حاج.