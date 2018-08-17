وطن بلا مخالف.. 1594364 حصيلة المضبوطين حتى الآن

المواطن - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 5/ 12/ 1439هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن ضبط 1594364 مخالفًا، منهم 1212468 مخالفًا لنظام الإقامة، و259583 مخالفًا لنظام العمل، و122313 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 26738 شخصًا، 55% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1186 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 2450 شخصًا.

وفي سياق متصل، بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 538 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 495 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 43 سعوديًّا.

وأيضًا بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13248 وافدًا مخالفًا، منهم 11806 رجال، و1442 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 268972 مخالفًا، وإحالة 224494 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 274688 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 403797 مخالفًا.