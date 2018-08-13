وظائف إدارية شاغرة في بنك الجزيرة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن بنك الجزيرة- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات (المالية، أو الاقتصاد، أو المحاسبة)، أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

وأبرز البنك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. رئيس التقارير القانونية والإدارة المالية.

. رئيس مراقبة الموازنة العامة.

وأوضح البنك، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف الشاغرة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)