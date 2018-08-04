وظائف إدارية شاغرة في جامعة الملك خالد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة بالإدارة العامة للمنح عن طرح المسابقة الوظيفية لوظيفتين شاغرتين (تشغيل ذاتي)، في الصندوق الخيري لدعم برامج المنح (العلاقات العامة والإعلام – التسويق)، وذلك وفق الشروط التالية:

– شروط وظيفة العلاقات العامة والإعلام:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل بكالوريوس.

. أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل الخيري.

. أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال العلاقات العامة والإعلام.

. ألا يتجاوز عمر المتقدم الـ(35) سنة.

. أن يكون لائقاً صحياً.

. ألا يكون ممن حكم عليهم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

– شروط وظيفة التسويق:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل بكالوريوس.

. أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل الخيري.

. أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال التسويق.

. ألا يتجاوز عمر المتقدم الـ(35) سنة.

. أن يكون لائقاً صحياً.

. ألا يكون ممن حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

وبينت الإدارة أن المستندات المطلوبة هي:

– صورة من الهوية الوطنية.

– صورة مصدقة من المؤهلات العلمية المطلوبة والبرامج التدريبية إن وجدت وشهادات الخبرة.

– السيرة الذاتية للمتقدم.

وأوضحت الإدارة أن على الراغبين بالتقديم حفظ صور المستندات المطلوبة على جهاز المتقدم قبل البدء في عملية التسجيل ويجب أن تكون بصيغة (PDF) ومن ثم إرفاقها، وسيتم حذف أي طلب لم يرفع المستندات بالشكل المطلوب، وإرسال المستندات إلى إيميل الإدارة: ([email protected])، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 23/ 11/ 1439هـ إلى الخميس 27/ 11/ 1439هـ.

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