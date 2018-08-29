وظائف إدارية شاغرة في مجموعة المجدوعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير أول الأنظمة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو تقنية المعلومات).

. مدير أول شبكات الاتصال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، نظم تكنولوجيا المعلومات)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا)