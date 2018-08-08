وظائف إدارية شاغرة للجنسين في طيران أديل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد تنفيذي (للسعوديين والسعوديات).

. مدير مركز مشاركة العملاء (للسعوديين وغير السعوديين).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 نوفمبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)