وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. منسق أول التدريب والتطوير: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة المستشفيات، الموارد البشرية، التمريض)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

. أخصائي ثالث التدقيق السريري: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم الطبية، الطب، أو التمريض).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أغسطس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)