وظائف تعليمية شاغرة لدى مراكز عبور في القصيم

وظائف تعليمية شاغرة لدى مراكز عبور في القصيم

2018/08/10
الساعة 10:31 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- عبر موقعها الإلكتروني- توفر وظائف تعليمية شاغرة للسعوديين والمقيمين، على مسمى “معلم تربية خاصة”؛ وذلك للعمل لدى مدرسة غدق التنمية الأهلية- للبنين في منطقة القصيم.

وبيّنت المجموعة أن الوظائف المتاحة لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في تخصصات: (صعوبات تعلم، توحد، إعاقة عقلية).

وأوضحت المجموعة أن على الراغبين بالتقديم تسجيل طلباتهم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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