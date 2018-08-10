وظائف تعليمية شاغرة لدى مراكز عبور في القصيم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- عبر موقعها الإلكتروني- توفر وظائف تعليمية شاغرة للسعوديين والمقيمين، على مسمى “معلم تربية خاصة”؛ وذلك للعمل لدى مدرسة غدق التنمية الأهلية- للبنين في منطقة القصيم.

وبيّنت المجموعة أن الوظائف المتاحة لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في تخصصات: (صعوبات تعلم، توحد، إعاقة عقلية).

وأوضحت المجموعة أن على الراغبين بالتقديم تسجيل طلباتهم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)