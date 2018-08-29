وظائف تعليمية شاغرة للنساء بالرياض في هذه التخصصات

وظائف تعليمية شاغرة للنساء بالرياض في هذه التخصصات

2018/08/29
الساعة 10:26 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت مدارس التعاون النموذجية الأهلية بمدينة الرياض عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للنساء، في التخصصات التالية:

– معلمة رياضيات

– معلمة حاسب آلي

– معلمة لغة إنجليزية

وللتقديم التوجه لإدارة المدارس مع تحضير درس للمرحلة المطلوبة وإحضار السيرة الذاتية وصورة من المؤهل، وتبدأ المقابلات غدًا الخميس بتاريخ 19/ 12/ 1439هـ (من 8:30 إلى 12:00).

ولمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط (هنا).

 


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