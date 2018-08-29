وظائف تعليمية شاغرة للنساء بالرياض في هذه التخصصات

المواطن - الرياض
أعلنت مدارس التعاون النموذجية الأهلية بمدينة الرياض عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للنساء، في التخصصات التالية:
– معلمة رياضيات
– معلمة حاسب آلي
– معلمة لغة إنجليزية
وللتقديم التوجه لإدارة المدارس مع تحضير درس للمرحلة المطلوبة وإحضار السيرة الذاتية وصورة من المؤهل، وتبدأ المقابلات غدًا الخميس بتاريخ 19/ 12/ 1439هـ (من 8:30 إلى 12:00).
ولمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط (هنا).
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