وظائف تعليمية شاغرة للنساء بالرياض في هذه التخصصات

المواطن - الرياض

أعلنت مدارس التعاون النموذجية الأهلية بمدينة الرياض عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للنساء، في التخصصات التالية:

– معلمة رياضيات

– معلمة حاسب آلي

– معلمة لغة إنجليزية

وللتقديم التوجه لإدارة المدارس مع تحضير درس للمرحلة المطلوبة وإحضار السيرة الذاتية وصورة من المؤهل، وتبدأ المقابلات غدًا الخميس بتاريخ 19/ 12/ 1439هـ (من 8:30 إلى 12:00).

ولمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط (هنا).