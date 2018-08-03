وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي.. هنا رابط التقديم

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني تخدير ثانٍ: شهادة الدبلوم في تخصص تكنولوجيا التخدير.

. مدير شؤون الموظفين: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الموارد البشرية، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أغسطس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).