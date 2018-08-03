وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية بالجبيل وينبع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وإحدى الشركات التابعة لها في كل من الجبيل، وينبع.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني ثالث- صيانة ميكانيكية (ينبع).

. مهندس- مراقبة العمليات (الجبيل).

. مهندس- معدات الوقاية من الحرائق (ينبع).

. فني ثالث- صيانة كهربائية (ينبع).

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).