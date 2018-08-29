وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية بالجبيل وجازان

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الجبيل، وجازان.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس إنتاج (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

. مشغل- معدات مصنع (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الإنتاج الكيميائي أو ما يعادلها.

. فني ثالث- تركيبات (جازان): شهادة الدبلوم في المجالات التقنية ذات الصلة.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أغسطس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).