وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، توفر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة مصنع السلام العربية للخرسانة الجاهزة” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس مدني: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

. مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة إنتاج.

. موظف استقبال: شهادة الثانوية العامة.

. حارس أمن: شهادة الكفاءة المتوسطة.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 سبتمبر 2018م.

وأوضح البرنامج ، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول من (هنا)