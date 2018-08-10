وظائف شاغرة في شركة إميرسون بالخبر والجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الخبر، والجبيل.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على اسم:

. مهندس تصنيع (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، وهندسة الأجهزة).

. أخصائي مبيعات إقليمي (الخبر): الدرجة الجامعية في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات، هندسة الأجهزة والتحكم).

. مخطط/ مشتريات (الجبيل): الدرجة الجامعية في تخصصات: (الهندسة، وسلسلة التوريد، وإدارة المواد).

. قائد مركز التكامل (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)