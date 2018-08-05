وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض، ومدن أخرى.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مبيعات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو ما يعادلها.

– موظف دعم تكنولوجيا المعلومات: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة.

– مهندس أول مبيعات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي مجال مماثل.

– فني مختبر الخرسانة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 30 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا )