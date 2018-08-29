وظائف شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات البورد والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول علم النفس الإكلينيكي: شهادة البكالوريوس فأعلى في تخصص علم النفس الإكلينيكي.

. استشاري جراحة طب الأطفال: شهادة البورد أو الدكتوراه في تخصص جراحة الأطفال.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)