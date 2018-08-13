وظائف شاغرة لحمَلة الثانوية في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة؛ وذلك للعمل لدى “شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سائق (عدد وظيفتين).

– مشغل حاسب آلي (عدد وظيفتين).

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أغسطس 2018م.

وأوضح، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول من (هنا).