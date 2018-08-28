وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية بجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأبرز البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير قسم المنح: درجة الماجستير في تخصصات: (التربية، دراسات التنمية، إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. مسؤول المصادر والتوظيف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. مدير الخدمات الإدارية: درجة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 27 أكتوبر 2018م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)