وظائف شاغرة لدى زين للاتصالات في الرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول اكتساب المواهب (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

. محلل إدارة التعهيد (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

. خبير العمليات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو الهندسة، أو تكنولوجيا المعلومات).

. مدير إدارة الموقع (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، وعلوم الكمبيوتر)، ويفضل درجة الماجستير.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أغسطس 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)