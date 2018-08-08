وظائف شاغرة لدى شركة الملاحة الجوية في 6 مدن

وظائف شاغرة لدى شركة الملاحة الجوية في 6 مدن

2018/08/08
الساعة 7:04 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد (6) وظائف فنية شاغرة للسعوديين، على مسمى “فني صيانة- مساعدات الملاحة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “تبوك، وأبها، وعرعر، ورفحاء، ووادي الدواسر، وشرورة”.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات: (إلكترونيات، أو الاتصالات)، أو ما يعادلها، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا )

 


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