وظائف شاغرة لدى شركة مازولا بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مازولا لإنتاج وصناعة المواد الغذائية -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مدينة الرياض، ومحافظة جدة.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف مبيعات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات، والتسويق).

. بائع منتجات (جدة): شهادة الدبلوم في تخصصات: (المبيعات، والتسويق).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2018م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)