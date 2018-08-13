وظائف شاغرة لدى شركة نوماك في جدة والشعيبة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من جدة، والشعيبة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل- مركز الرصد والتنبؤ (جدة).

. محلل أول- مركز الرصد والتشخيص (جدة).

. مشغل محطة (الشعيبة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).