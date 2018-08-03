وظائف شاغرة لدى ناقل إكسبرس في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ناقل إكسبرس “Naqelexpress”- المتخصصة في مجال خدمات النقل والتوصيل والإمدادات اللوجستية- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مراقب الائتمان.

. تنفيذي مبيعات (عدد وظيفتين).

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2018م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى زيارة الموقع (هنا).